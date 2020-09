Une nouvelle affiche pluvieuse des Total 24H de Spa

Communiqué de Presse :

La troisième et dernière affiche célébrant les Total 24 Hours of Spa 2020 a été dévoilée en marquant le compte à rebours de 50 jours avant le départ de la classique d’endurance belge (22-25 octobre).

La course débutera cette année à 15h30 le samedi 24 octobre, sa traditionnelle date en juillet ayant été modifiée en raison de la pandémie de COVID-19. Créé par l’illustrateur de renom Guillaume Lopez, ce dernier visuel représente Spa-Francorchamps sous de fortes pluies, confirmant le caractère imprévisible de la météo sur ce légendaire tracé de 7 km. Il fait suite aux précédents visuels présentant la piste durant la journée et en phase nocturne.

La capacité de savoir maitriser la situation face à des conditions qui évoluent rapidement est un aspect déterminant du défi auquel sont confrontés les concurrents à Spa. Si les orages observés lors des dernières éditions ont moins de chances de se produire à la fin de l’automne, la météo restera néanmoins un facteur clé de la compétition cette année encore.

Outre le compte à rebours de 50 jours, la présentation de cette affiche coïncide avec la confirmation officielle qu’après un exceptionnel déplacement en octobre, les Total 24 Hours of Spa 2021 retrouveront leur date habituelle, fin juillet.

La semaine de course dans les Ardennes débutera le lundi 25 juillet, alors que la piste s’animera à partir du jeudi 28 juillet. Le départ sera donné le samedi 31 juillet pour une arrivée 24 heures plus tard le dimanche 1er août, ce qui fera des deux tours d’horloge 2021 la première édition depuis 2010 à se terminer en août.

Du 22 au 25 octobre, les Total 24 Hours of Spa s’inscriront comme la sixième manche du GT World Challenge Europe Powered by AWS, ainsi que la troisième épreuve du calendrier Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli.

Avant de se lancer à l’assaut de la course phare de la saison, les deux séries rouleront sur une autre épreuve longue distance : pour le GT World Challenge Europe Powered by AWS, une compétition de six heures ce week-end sur le circuit du Nürburgring (5/6 septembre), et pour l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli, la première édition des 8 Heures d’Indianapolis, du 2 au 4 octobre sur l’Indianapolis Motor Speedway.