Le plateau GT World Challenge America Powered by AWS voit l’arrivée d’une Aston Martin Vantage GT3 pour Ian Lacy Racing with G3 Racing. L’écurie basée dans l’Utah roulait jusqu’à maintenant en Pirelli GT4 America avec une Ginetta G55 GT4 et une Ford Mustang GT4.

Frank Gannett et Drew Staveley se partageront le volant de l’Aston Martin dès le meeting de Sonoma début mars.