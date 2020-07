Un triple programme pour TFT et Niki Leutwiler

TFT passe à la vitesse supérieure cette saison avec un triple programme à la clé. L’écurie de Tony Pereira sera présente en International GT Open, GT Cup Open et Michelin Le Mans Cup. A chaque fois, l’équipe gersoise fera rouler des Porsche.

Niki Leutwiler, fidèle de TFT, roulera en solo dans la classe Am en International GT Open sur une Porsche 911 GT3-R engagée sous la bannière PZ Oberer Zürichsee by TFT.

Le champion GT Cup Open rempile dans la série sur une Porsche 911 GT3 Cup qu’il partagera avec Vincent Beltoise. Cette fois, le pilote suisse vise le titre Pro-Am.

Le troisième programme concerne la Michelin Le Mans Cup avec la Porsche 911 GT3-R. Niki Leutwiler pourra compter sur l’expérience de Julien Andlauer pour piloter la GT3. TFT sera bien entendu au départ du Road to Le Mans en septembre prochain. En revanche, TFT ne pourra pas être présent à Spa pour cause d’International GT Open sur le Hungaroring. Il faudra aussi gérer le clash Barcelone/Portimao.

Niki Leutwiler : « 2020 est une année très spéciale pour tout le monde. Avec le soutien de Porsche AG, nous avons décidé de mettre en place un programme élargi pour de nombreuses raisons : évidemment l’investissement avait déjà été consenti en 2019, l’engagement de représenter Porsche dans des championnats n’ayant pas vu la marque depuis un moment, l’opportunité de transformer une situation difficile en un excellent projet pour toutes les parties et enfin pour soutenir l’équipe TFT au moment où ils en ont le plus besoin. Nous sommes tous dans le même bateau, alors assurons-nous d’en sortir ensemble en participant à des courses de la manière la plus professionnelle et enrichissante possible. »

Julien Andlauer : « Je suis très content de rajouter ce programme aux miens. Ça va me faire pas mal de courses en cette fin de saison. C’est un plaisir de piloter une nouvelle fois la GT3R et d’entamer une collaboration avec l’équipe TFT que je connais un petit peu. Je n’ai jamais roulé en Michelin Le Mans Cup mais c’est un format que je commence à bien connaître. Je suis ravi de rejoindre Niki, un bon gentleman, ce qui est plutôt rare. Ça va être un beau challenge avec un bon potentiel qu’on va devoir exploiter. Hâte de commencer les premiers essais et de participer à la première course du championnat la semaine prochaine au Castellet. »

Vincent Beltoise : « J’intègre le Team TFT pour 2020 aux côtés de Niki pour le programme GT Cup Open. Au volant d’une Porsche 991 GT3 Cup phase 2, voiture que je connais bien pour avoir roulé en Porsche Carrera Cup France plusieurs saisons. Les objectifs du Team sont ambitieux et bien définis ! Ce qui me motive ! Je ferai mon maximum pour aider TFT et Niki à les atteindre ! »

Tony Pereira (TFT Team Manager) : « Très heureux de cette collaboration avec Porsche et des équipages que l’on a formé avec d’excellents pilotes. La performance sera au rendez-vous c’est sûr. C’est un plaisir immense de retrouver Julien que l’on avait déjà fait rouler en CN pour une séance d’essais et bien sûr aussi Vincent avec qui on discute tous les ans et enfin on arrive à réaliser un projet ensemble. Et aussi un grand merci à Niki (et Barbara) qui font partie de la famille TFT maintenant sans qui tout cela ne serait possible. »