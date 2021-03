Un protocole sanitaire strict pour la reprise des compétitions

Contrairement à 2020, les Coupes de Pâques de Nogaro se dérouleront bien lors du week-end pascal. Le Championnat de France des Circuits fait partie des événements autorisés par les différentes autorités, qu’elles soient sportives ou gouvernementales. Toutefois, la situation sanitaire actuelle fait que tout peut vite basculer avec une modification du protocole à tout moment, y compris durant l’épreuve.

Trois phases figurent sur le protocole : phase 1 (huis clos), phase 2 (public limité sans accès au paddock), phase 3 (public avec accès restreint au paddock). Pour les Coupes de Pâques, l’épreuve a le statut de phase 1.

Tout commence par un test PCR négatif de moins de 72 heures pour l’ensemble des acteurs, le contrôle de la température de chaque personne avant de pénétrer dans l’enceinte du circuit. Attention aux personnes souffrantes car toute température supérieure à 37,5 °C sera examinée par le délégué médical. SRO Motorsports Group dispose d’un médecin qui suit le championnat.

Depuis la reprise des événements en 2020, le paddock s’apparente à un espace fermé où il faut montrer patte blanche. Seules les personnes suivantes ont accès : personnel du circuit et fournisseurs, participants, officiels et commissaires, personnel de l’organisation et des promoteurs, équipe médicale, équipe sécurité piste, représentants des constructeurs, fournisseurs de pneus et de carburant, production TV et média, police, gendarmerie, protection civile.

Sans grande surprise, le port du masque est obligatoire en tout lieu et en tout temps et le gel hydroalcoolique bien présent dans l’enceinte du circuit. Les équipes doivent mettre en place un système de restauration sans buffet ouvert. Le nombre maximum de personnes à table est limité à 6 et les mesures de distance de sécurité doivent être respectées.

Les médias sont bien entendu concernés par le protocole. Aucune accréditation à l’année ne sera accordée. Tous les médias doivent postuler course par course. Seuls les journalistes reconnus seront acceptés. Pour les courses support, trois personnes/série seront autorisées, un photographe/vidéaste par marque et un par équipe. Chaque journaliste doit conserver la même place en salle de presse durant tout l’événement. Les conférences de presse sont suspendues. Un journaliste a accès au paddock et à la salle de presse. Aucun accès possible à la voie des stands durant les courses, à la grille de départ, aux zones des équipes, aux hospitalités des équipes. En raison des procédures COVID-19, aucun portrait de pilote ne sera fait pour un trombinoscope.

Aucun briefing pilotes ne sera organisé sauf dérogation du circuit contrairement au briefing des teams managers. Ces derniers devront donc briefer leurs pilotes. Les équipes devront communiquer avec la direction de course via le système de messagerie instantanée.

Les vérifications techniques sont elles aussi soumises à un protocole. La voiture pourra être poussée par 3 membres de l’équipe. Seules 2 personnes pourront entrer dans le box technique avec le port du masque et de gants.

Chaque promoteur met en place des protocoles drastiques pour que les événements puissent se tenir. C’est à ce prix que les courses sur circuit pourront se dérouler quasiment normalement. Le retour à la normale sera effectif une fois que le public pourra remettre les pieds sur un circuit.