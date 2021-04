Un programme complet pour Hamon/Blanchemain

Christophe Hamon et Michael Blanchemain étaient venus à Monza pour se confronter à la concurrence en GT4 European Series et bien leur en a pris.

Le tandem de l’Audi R8 LMS GT4/Full Motorsport a terminé 2e de la course 1 et 5e de la course 2. Les deux compères ont tellement aimé leur escapade européenne qu’ils vont finalement disputer l’intégralité de la saison GT4 European Series en plus de la France. On verra donc le duo de l’Audi #69 lors du prochain rendez-vous au Paul Ricard. Il faudra les surveiller pour les positions de tête de la classe Am.

Avant cela, Michael Blanchemain et Christophe Hamon prendront part à la manche de Magny-Cours du Championnat de France FFSA GT, mais pas dans la même Audi. Christophe Hamon roulera en Am en compagnie de Pascal Huteau et Michael Blanchemain en Pro-Am avec Morgan Moullin-Traffort.

Full Motorsport fera donc rouler deux Audi R8 LMS GT4 sur la scène européenne, la seconde auto étant pour Romain Iannetta et Eric Clément. Un troisième châssis reste disponible.