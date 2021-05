Un point avec Vincent Vosse (WRT) avant le Red Bull Ring

Vainqueur du premier rendez-vous European Le Mans Series à Barcelone, Team WRT a connu des débuts en WEC plus compliqués sur ses terres de Spa-Francorchamps. Une semaine après avoir brillé en GT World Challenge Europe à Magny-Cours, l’écurie belge retrouve le LMP2 au Red Bull Ring. Yifei Ye, Louis Delétraz et Robert Kubica vont tenter de faire la passe de deux. Vincent Vosse, patron de l’équipe, a répondu aux questions d’Endurance-Info avant le rendez-vous autrichien.

Que retenez-vous du meeting WEC de Spa ?

“Nous étions très bien le lundi durant le Prologue. Ensuite, nous avons vite vu qu’il nous manquait de la vitesse dans tout le secteur 1 sachant que nous n’avons pas testé la boîte de vitesses plus courte de toute la semaine. Nous découvrions le kit faible appui Le Mans et on l’a un peu payé. Robin (Frijns) s’est élancé P13 pour ramener la voiture P2.”

La course a été plus sage ?

“C’est dommage que nous n’ayons pas pu avoir une course normale. Chaque arrêt a connu son petit grain de sable. Notre course n’a pas été propre, d’autant plus que United Autosports était très nettement au-dessus du lot.”

Vous avez trouvé ce qui pêchait en vitesse pure ?

“Le vendredi soir, nous avons demandé à changer le moteur, demande qui a été refusée. Après la course, nous avons mis le moteur Gibson sur le banc pour voir ce qu’il en était.”

L’environnement WEC vous a plu ?

“On voit tout de suite que beaucoup de moyens sont mis en place sur le plan organisationnel. Tout est carré et millimétré.”

Un mot sur vos six pilotes ?

“Charles (Milesi) va en étonner plus d’un, Robin (Frijns) est Robin, Ferdinand (Habsburg) a fait le job qu’on attendait de lui, Yifei (Ye) doit encore prendre ses marques, Louis (Delétraz) est un vrai talent très mature et bien éduqué, Robert (Kubica) est un gros bosseur.”

Vous avez dû voir l’idée de Pascal Witmeur de remettre un équipage 100% belge au départ des 24 Heures du Mans comme du temps de la Ferrari 333 SP. C’est quelque chose pour vous…

“Je dois avouer que mettre Dries Vanthoor, Charles Weerts et Stoffel Vandoorne aurait de la gueule. On resterait en plus dans le V et le W cher à WRT. La balle est dans le camp de Pascal (rires).”