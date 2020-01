Un point avec Pierre Fillon sur le LMP3, LMP2-Am, Hypercar, Hyperpole, hydrogène, baisse de puissance des LMP2…

Présent au Bend pour le meeting Asian Le Mans Series, Pierre Fillon a fait le point avec nous sur le championnat asiatique, mais nous en avons profité pour le questionner sur les autres sujets chauds du moment. On ne connaîtra pas les détails d’une éventuelle collaboration entre l’IMSA et l’ACO mais vu le sourire du président de l’ACO quand on l’a interrogé à ce sujet, on peut légitimement penser que les choses vont dans le bon sens même si Cadillac et Mazda ont indiqué récemment ne pas souhaiter d’hybridation en DPi 2.0.

LMP3…

“L’ACO tient à développer le LMP3. On travaille les dossiers Chine et Japon. Faire cohabiter les anciennes et nouvelles LMP3 a fait partie des discussions comme ce fut le cas en LMP2. Tout le monde se dirige vers les nouvelles LMP3 et il y a un marché de l’occasion. On souhaite favoriser les nouvelles LMP3 tout en ayant un terrain de jeu le plus large possible.”

LMP2-Am..

“On a réfléchi à mettre en place un Bronze dans chaque équipage mais les équipes sont partagées sur le sujet. Cela fait partie des réflexions en cours.”

Moins de puissance pour les LMP2…

“Avec le temps, on a vu que les LMP2 actuelles vont très vite. Les chronos sont semblables aux Peugeot 908 de l’époque. Les retours des équipes sont plutôt favorables sur le fait d’avoir 30 kW en moins. On s’était fixé 3.30 au tour au Mans pour la catégorie Le Mans Hypercar mais les autos devraient finalement être en-dessous des 3.30.”

Le Mans Hypercar…

“On a de bonnes idées pour le futur. Tout le monde travaille d’arrache-pied pour avoir plus de constructeurs en saison 2. Des annonces positives seront faites sous peu.”

Hydrogène…

“Le dossier hydrogène avance bien même si tout le monde a conscience que le sujet est complexe. Avec cette nouvelle technologie, on essuie en quelque sorte les plâtres. C’est un véritable laboratoire et la technologie fait beaucoup de progrès. Il faut maintenant faire évoluer l’auto, ce qui va être fait avec un prototype plus léger et plus performant. En 2020, on veut que la voiture soit aussi rapide qu’une GT3. Elle devrait arriver en cours de saison Michelin Le Mans Cup. Un gros travail est fait avec les constructeurs pour 2024 où l’objectif sera de rouler contre les Hypercars. Cette mixité sera nouvelle.”

Hyperpole…

“Il faut toujours faire évoluer les choses et trouver de nouvelles idées. L’Hyperole est quelque chose d’inédit. Ce nouveau format va rendre les essais plus intéressants pour les spectateurs. Avec l’Hyperpole, tout le monde pourra suivre les essais plus facilement.”