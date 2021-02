Un point au championnat avant les deux derniers rendez-vous

Après Dubai, direction Abu Dhabi pour deux nouvelles courses Asian Le Mans Series de quatre heures, une vendredi, une samedi.

Après les deux premiers rendez-vous, Yifei Ye, René Binder et Ferdinand Habsburg font le carton plein au championnat. L’équipage de l’Aurus 01/G-Drive Racing #26 totalise le maximum de points, à savoir 52. Phoenix Racing (Matthias Kaiser, Nicki Thiim, Simon Trummer) et G-Drive Racing (Rui Pinto de Andrade, Franco Colapinto, John Falb) sont à égalités avec 30 points. Jota (Sean Gelael, Stoffel Vandoorne) comptent 26 points, Racing Team India (Narain Karthikeyan, Naveen Rao, Arjun Maini) ont 22 points.

Wayne Boyd, Manuel Maldonado et Rory Penttinen mènent nettement le championnat LMP3 avec 52 points. L’équipage de la Ligier JS P320/United Autosports #23 a décroché les deux victoires et les deux poles. Les deux autres équipages Ligier JS P320/United Autosports suivent au championnat, Ian Loggie, Rob Wheldon et Andy Meyrick avec 30 points, soit 5 de plus que James McGuire, Duncan Tappy et Andrew Bentley. Anthony Wells et Colin Noble (Ligier JS P320/Nielsen Racing #9) comptent un total de 18 points.

Julien Andlauer, Alain Ferté et Axcil Jefferies arriveront à Yas Marina aux commandes du championnat GT. Le trio de la Porsche 911 GT3 R/GPX Racing totalise 37 points, contre 36 à Ralf Bohn, Alfred et Robert Renauer (Porsche/Precote Herberth Motorsport). Brendan Iribe, Ben Barnicoat et Ollie Millroy (McLaren 720S GT3/Inception Racing) occupent le 3e rang avec 26 points. On trouve ensuite Davide Rigon, David Perel et Rino Mastronardi (Ferrari/Rinaldi Racing) avec 22 points.

Six invitations pour les 24 Heures du Mans 2021 seront décernées en fin de saison : deux en LMP2 (champion LMP2, champion LMP3), quatre en GT (les quatre premiers du championnat).