Un nouveau calendrier Ultimate Cup Series 2020

Communiqué de Presse :

Il était attendu depuis de nombreuses semaines et incontestablement, ce nouveau calendrier laisse entrevoir une magnifique saison 2020 ! Il est certes prévisionnel, il sera peut-être modifié en fonction de aléas que nous connaissons, mais ce calendrier en deux étapes laisse entrevoir de belles batailles dans toutes les catégories.

Les 3 premières étapes françaises, centrales géographiquement (Dijon, Magny-Cours), permettront aux pilotes et aux écuries d’en découdre en évitant de nombreuses heures de transport avant et après courses.

La seconde partie de championnat se fera dans la péninsule ibérique (Espagne et Portugal avec les circuits de Navarra, Portimao et Estoril), ou l’été indien réchauffera encore plus une piste déjà montée en température par des voitures poussées au maximum de leurs performances.

Un nouveau format, le « GT Supertourisme Sprint » sera notamment lancé dès la première épreuve. Ce format, proposé aux GT et Supertourisme supérieures à 300cv, offrira quatre courses de 30 minutes, en plus de 30 minutes de qualifications et une heure d’essais libres. Une prochaine communication vous présentera plus en détails ce format.

Nous voulions de l’espoir et cette saison 2020 de l’Ultimate Cup Series nous apporte tout ce dont nous rêvions.

Un calendrier complet avec des circuits exigeants et techniques, des plateaux de qualité et une organisation sans faille à votre écoute. Toute l’équipe autour de Vincent Vigier est mobilisée plus que jamais pour donner à ce championnat une saveur particulière, de sportivité et convivialité.