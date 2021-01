Un équipage Walkenhorst Motorsport bouclé

Avec ses deux BMW M6 GT3 en Asian Le Mans Series, le team allemand dirigé par Henry Walkenhorst amènera un peu de diversité dans une catégorie GT3 qui s’annonce très disputée.

Walkenhorst Motorsport, qui sort d’un titre Pilotes en Intercontinental GT Challenge Powered by AWS, fera ses débuts dans la série asiatique. Le premier équipage pour la campagne asiatique à Yas Marina réunira Nick Catsburg, Chandler Hull et Jon Miller.

Le Néerlandais Nick Catsburg fait partie des pilotes réguliers de Walkenhorst Motorsport. Il a d’ailleurs remporté le titre IGTC avec Augusto Farfus. Pour Chandler Hull, 2021 s’annonce comme une année chargée avec un programme de plus de 40 courses. Le Texan est attendu en Asian Le Mans Series, GT4 European Series (MDM Motorsport), Pirelli GT4 America (BimmerWorld), 24 Heures Series et Nürburgring Endurance Series (Walkenhorst Motorsport). On le retrouve cette semaine aux 24 Heures de Dubai sur une BWM M4 GT4/ST Racing, déjà en compagnie de Joel Miller. A 35 ans, Joel Miller est un familier des courses GT.