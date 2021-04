Ulrich Fritz prend la direction de Haupt Racing Team

Après avoir élargi son programme 2021 qui passe par le GT World Challenge Europe, le DTM et la Nürburgring Endurance Series, Haupt Racing Team a recruté Ulrich Fritz au poste de responsable du management de l’équipe. Il a pour rôle dès à présent les domaines opérationnels de l’écurie tout en poursuivant son développement stratégique.

La mission d’Ulrich Fritz est d’accompagner Haupt Racing Team à devenir une référence dans le monde de la compétition GT internationale, tout en se positionnant encore plus largement, avec de nouveaux projets, et en grandissant en tant qu’entreprise. Sean Paul Breslin conserve son rôle de team principal, Marvin Wagner celui de directeur technique et Renaud Dufour son rôle d’ingénieur en chef.

La nouvelle recrue est connue dans le giron Mercedes-AMG pour avoir dirigé les équipes de la marque allemande en DTM. Il a aussi été à la tête de HWA AG. Avec ce renfort de choix, Hubert Haupt se concentrera plus sur son rôle de pilote.

Haupt Racing Team sera en piste dès ce samedi sur la Nordschleife à l’occasion du troisième rendez-vous Nürburgring Endurance Series. Deux Mercedes-AMG GT3 seront en piste. La #6 sera confiée à Hubert Haupt, Patrick Assenheimer, Maro Engel et Nico Bastian. On retrouvera sur la #16 Luca Stolz, Adam Christodoulou et Manuel Metzger.