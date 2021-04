Trois vainqueurs en quatre courses, la Sprint CUP by Funyo démarre fort !

Communiqué de presse

C’est lors des traditionnelles Coupes de Pâques que la saison 2021 du championnat Sprint CUP by Funyo a débuté. Un grand ciel bleu et des températures quasi-estivales accueillaient les membres de la famille Funyo.

Avec l’arrivée de nouveaux pilotes et le retour de certains, nous nous attendions à un meeting spectaculaire et ce fut le cas !

3 vainqueurs venant de 3 teams différents remportent une des 4 courses au programme.

Le meeting avait plutôt bien commencé pour Edouard Hery (Team Belt Racing) qui s’adjugeait les meilleurs chronos lors des deux séances d’essais libres, cependant c’est Jonathan Dessens (Team AMGV) qui s’octroyait la Pôle-position des 2 séances de qualifications.

Dimanche, Benoît Eveillard (Team Belt Racing) remporte la toute première course de la saison Funyo 2021 et par la même occasion ouvre son compteur de victoire en Sprint CUP by Funyo.

En Leader, Jonathan Dessens s’offrira les victoires des courses 2 et 3 ainsi que les points du meilleur tour en course et ce à 3 reprises.

Après avoir gravi, une à une, toutes les marches des podiums le jeune pensionnaire de la Filière Endurance Prototype & GT : Ewen Hachez (Team HMC Racing) a conclu son week-end de la plus belle des manières en remportant sa toute 1ère victoire au scratch lors de l’ultime course du meeting et en dominant la catégorie Espoir dans les 4 courses du weekend.

Notons des retours aux avant-postes pour Eric Soares (Team HMC Racing) ainsi que pour les coéquipiers de Jonathan Dessens dans le team AMGV : Dominique Arnoux et Étienne Champetier de Ribes. Notons aussi une belle montée en puissance durant tout le meeting de Bruno Fretin (HMC Racing) un habitué des Rallyes.

Photo Gregory Lenormand / DPPI

Une Catégorie Gentleman au diapason

Les Coupes de Pâques ont été riches en rebondissements dans la catégorie Gentleman, avec là aussi, 3 vainqueurs différents en 4 courses ! Si le très rapide Christian Camboulive (Team HMC Racing) remporte la 1ère place de la catégorie lors des courses 1 et 3, il s’offrira aussi la 3ème marche du podium du classement général !

Après avoir pris un départ « stratosphérique » en course 2, la victoire Gentleman revient à Michel Vassal (Team RV Compétition). Édouard Héry (Team Belt Racing) obtient quant à lui une victoire bien méritée dans la dernière course. Christian Camboulive repart du Gers en tête de la catégorie Gentlemen.

Si ces pilotes expérimentés nous ont offert un spectacle intense à chaque tour, la lutte fut intense pour toutes les places d’honneur. Jean-Claude Rolland et Olivier Gauclère (Team HMC Racing) ou encore Claude Chaumot (Team AVP) ont réalisés un très bon début de meeting.

Éric Darné et Sébastien Guignard partageaient le volant de la Funyo N°2 (Team AVP) et découvraient la discipline en progressant tout au long du week end de Pâques avec plusieurs TOP10. Un autre binôme composé de Frank Lefèvre et Rémy Brouard (HMC Racing) à également fait ses débuts en Sprint CUP, Rémy Brouard montera même sur la 3ème marche du podium Gentleman à l’issue de la course 3.

Sosthène Rousseau (Team AVP) nous a offert une des plus belles batailles du weekend avec Michel Vassal (Team RV Compétition) lors de la course 4.

Du côté de la catégorie Espoir si Ewen Hachez (Team HMC Racing) s’impose, le tout jeune Ethan Bernard 16 ans (Team e-Brid) rempli parfaitement son contrat pour ses débuts, ramener la Funyo SP05 EVO intacte, progresser aux chronos et dans le classement du TOP10. Rappelons que la Funyo a déjà vu débuter de nombreux très jeunes pilotes comme Tom Lecoq (F4), Marc-Antoine Dannielou (LMP3), Jean-Baptiste Lahaye (LMP2), Julien Neveu (LMP3) ou encore Édouard Cauhaupé (LMP3) vainqueur à Pau en 2019.

Des Coupes de Pâques passionnantes, suivies par plus de 15 000 personnes lors des diffusions en direct live sur les réseaux.

Le rendez-vous est pris dans la Nièvre du 7 au 9 Mai sur le Circuit de Nevers Magny-Cours.

La Sprint CUP by Funyo persiste et signe : « Il se passe toujours quelque chose en Funyo ! »

Photo Gregory Lenormand / DPPI

Classement Général :

1- Jonathan Dessens (AMGV) 101 points

2- Ewen Hachez (HMC Racing) 93 points

3- Benoit Eveillard (BELT Racing) 86 points

Classement Gentleman :

1- Christian Camboulive (HMC Racing) 76 points

2- Edouard Héry (BELT Racing) 70 points

3- Michel Vassal (RV Compétition) 62 points

Classement Espoirs:

1- Ewen Hachez (HMC Racing) 93 points

2- Ethan Bernard (Team e Brid) 51 points