Trois Audi pour Saintéloc Racing en France et en Europe

Après deux titres Pilotes en Championnat de France FFSA GT et une couronne Pro-Am l’année passée, Saintéloc Racing défendra son bien cette saison sur les circuits français. Ce n’est pas tout puisque Saintéloc Racing disputera en parallèle la GT4 European Series. Sur les deux championnats, l’écurie de Sébastien Chetail pourra compter sur la présence de trois Audi R8 LMS GT4.

Grégory Guilvert et Fabien Michal seront une nouvelle fois associés sur une Audi R8 LMS GT4. Le tandem fera tout pour aller chercher une quatrième couronne sur la scène nationale. Les deux compères rouleront également en GT4 European Series.

Cyril Saleilles et Adrien Tambay rempilent eux aussi en FFSA GT. Le duo roulait déjà ensemble l’année passée. La troisième Audi sera confiée à Anthony Beltoise et Olivier Estèves. Là aussi, l’équipage se connaît bien.

Outre Greg Guilvert et Fabien Michal, Saintéloc Racing alignera une seconde Audi en GT4 European Series. On y retrouvera Nyls Stievenart, qui a roulé pour Saintéloc en GT3, et Greg Faessel-Curson. Stievenart a déjà roulé pour Saintéloc en GT3. Son coéquipier, âgé de 25 ans, arrive du karting et de quelques courses sur circuit en Australie durant ses deux ans d’études là-bas.

La troisième R8 LMS GT4 sera confiée à Roee Meyruhas. Le jeune israélien arrive de la German F4. Son coéquipier sera annoncé ultérieurement.