Triple Eight Race Engineering fera rouler une Mercedes avec Johor Motorsports

Après avoir mis en berne son programme GT pour cause de pandémie, Triple Eight Race Engineering et Johor Motorsports sont de retour aux affaires cette saison. L’écurie australienne dirigée par Roland Dane fera rouler une Mercedes-AMG GT3 en Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS.

Shane van Gisbergen et le Prince Jefri Ibrahim se partageront le volant de la Mercedes cette saison. Le tandem, qui évoluera en Pro-Am, se connaît bien pour avoir roulé ensemble dans le passé en GT.

L’écurie basée à Brisbane fera confiance à la même équipe technique que celle qui officie en Dunlop Super2, à savoir Andrew Simpson au poste de team manager et Martin Short en ingénieur de course.