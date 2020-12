Théo Nouet (AGS Events) : “Mon souhait est un double programme GT3/GT4 en 2021”

Après l’Audi R8 LMS GT4 en 2019, Théo Nouet est passé à l’Aston Martin Vantage GT4 cette année en GT4 European Series. Le Breton, âgé de 18 ans, a rejoint les rangs de AGS Events où il a fait cause commune avec Valentin Hasse-Clot. Le duo est reparti avec la couronne européenne en Silver.

Avec Valentin Hasse-Clot, Théo Nouet a trouvé quelqu’un pour l’épauler et gravir les échelons encore plus vite. “Je suis très content d’avoir la confiance de Valentin”, a déclaré Théo Nouet à Endurance-Info. “C’est lui qui m’a introduit dans l’environnement Aston Martin Racing et AGS Events. Toute l’équipe ne peut qu’être satisfaite de tout le travail fourni tout au long de la saison. AGS Events a donné une très bonne image dans le paddock. L’année passée, tout était nouveau pour moi en GT4 en arrivant de la Formule 4.”

Le passage de la monoplace à une GT4 n’a pas demandé beaucoup de temps au nouveau Champion d’Europe (Silver) GT4 : “Je me suis vite acclimaté et 2020 était pour moi une année pour rebondir. L’année passée, j’ai connu des hauts et des bas et, maintenant, c’est le moment de montrer ce que je vaux.”

Tout au long de la saison, les relais de Théo Nouet ont été solides. Ses prestations ne sont pas passées inaperçues avec un test sur une Aston Martin Vantage GT3/Garage 59 dès le lendemain de la finale GT World Challenge Europe sur le circuit Paul Ricard. “Rouler sur l’Aston Martin Vantage GT3 m’a bien plu”, précise Théo Nouet. “J’ai tout de suite été à l’aise dans une Vantage qui a plus d’aéro et de chevaux que la version GT4. L’environnement reste le même, je n’ai donc pas été dépaysé.”

Compte tenu des résultats 2020, l’idée est clairement de capitaliser en 2021 avec pourquoi pas un double programme mixant GT3 et GT4 : “J’ai eu cette occasion de test grâce à Valentin. On en vient maintenant à discuter de 2021. Que faire ? Où aller ? Mon souhait est d’avoir un double programme GT3 et GT4.”

Malheureusement, la pige au Paul Ricard lors de la finale FFSA GT s’est rapidement terminée suite à une sortie de piste dès le départ de la course 1, mais une chose est sûre, Théo Nouet est fin prêt pour attaquer 2021 de la meilleure des façons.