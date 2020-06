Tests DTM Nürburgring, mardi : von Habsburg (Audi) en vedette

C’est une BMW M4 DTM qui avait réalisé le meilleur chrono hier sur le Nürburgring, la BMW de l’Autrichien Philipp Eng, et c’est encore un Autrichien qui a été le plus vite aujourd’hui mardi, mais au volant d’une Audi RS 5 DTM, Ferdinand von Habsburg ayant tourné en 1.19.319, un peu moins vite donc que Eng hier qui avait réalisé le temps de 1.19.204 hier.

11 voitures ont participé à cette journée d’essais, soit 7 Audi et 4 BMW

Les pilotes Audi : Ferdinand von Habsburg, Jamie Green, Loïc Duval, Mike Rockenfeller, Nico Müller, Fabio Scherer et Robin Frijns

Les pilotes BMW : Philipp Eng, Marco Wittmann, Robert Kubica et Lucas Auer

Précautions sanitaires

Des consignes sanitaires avaient été mises strictement en place. Pour limiter au maximum les contacts, Audi, BMW, ITR et l’équipementier pneumatiques Hankook avaient des emplacements bien distincts, chaque camp ayant un délégué préposé à l’hygiène et chargé de faire respecter les consignes, avec notamment le port des masques obligatoire.

Dans le cas où un pilote, un mécanicien ou un membre du staff était amené à sortir de sa zone -pour répondre à des interviews dans la zone du Promoteur ITR, pour des activités média ou un pour toute autre raison-, le port d’un masque chirurgical FFP2 et de gants de protection étaient obligatoires. En cas de suspicion de fièvre, l’isolement immédiat était de mise, ainsi qu’une prise de température et un test sérologique dont les résultats étaient disponibles huit minutes seulement après le test.

Résultats

Les chronos ont été aussi serrés que la veille. Lundi, 11 millièmes de seconde séparaient le meilleur temps de Philipp Eng de l’Audi de Robin Frijns, deuxième temps, et aujourd’hui 10 millièmes de seconde permettaient à von Habsburg de devancer la BMW de Eng, qui se pose décidément en candidat au titre 2020. Jamie Green est troisième, un peu plus loin, en 1.19.503, avec son Audi.

Von Habsburg a réalisé son chrono dans la séance matinale, mais la hiérarchie a été la même dans les deux séances, von Habsburg précédant dans l’une et l’autre session Eng (le plus assidu en piste avec 164 tours) et Green, dans le même ordre.

Loïc Duval (Audi), qui n’a tourné que le matin (29 tours couverts seulement), avait réalisé le cinquième chrono de la séance, alors que Robert Kubica et sa BMW ont réussi le huitième temps, à moins de cinq dixièmes de seconde de Ferdinand von Habsburg.

