Tel père, tel fils aux 24 Heures du Mans…

Ce vendredi 23 avril, les Magnussen père et fils ont annoncé leur participation dans la même auto aux 24 Heures du Mans. Ce sera la 18ème fois depuis l’après-guerre que l’on verra une association père / fils au Mans.

Il faut remonter à 1949 (première édition après guerre) pour trouver le premier duo familial. A cette époque, le champion Louis Rosier faisait équipe sur une Talbot avec son fils Jean-Louis. Il semble que le fils ne prendra pas le volant en course suite à l’abandon de son père lors du 21ème tour. Ils reviennent en 1950, toujours sur une Talbot. La légende indique que Jean-Louis n’aurait fait que trois petits tours en course, ce qu’à démenti avant son décès le principal l’intéressé. Quoiqu’il en soit l’équipage familial remportera la course. Une victoire qui reste unique à ce jour.

Il va falloir attendre trente ans pour revoir un père et son fils au départ. En 1980, l’américain John Paul Sr…

