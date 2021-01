Team WRT confirme deux Audi R8 LMS GT3

Après une saison 2020 d’apprentissage, Team WRT rempile cette saison en ADAC GT Masters, à nouveau avec deux Audi R8 LMS GT3. Mirko Bortolotti et Rolf Ineichen d’un côté, Dries Vanthoor et Charles Weerts de l’autre, roulaient pour le compte de l’écurie belge de Vincent Vosse en 2020.

Les équipages 2021 ne sont pas encore connus mais on sait déjà que le tandem Bortolotti/Ineichen ne sera pas de la partie sur une Audi.

“Il va sans dire que nous poursuivons notre coopération à long terme et fructueuse avec Audi”, a déclaré Vincent Vosse, patron de l’équipe. “Nous savons quels sont nos objectifs et voulons améliorer ce que nous avons réalisé en 2020. L’année dernière, la série était nouvelle pour tous les membres de notre équipe. Nous voulons profiter de l’expérience acquise en 2020 pour revenir plus forts cette année.”