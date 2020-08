Team Fordzilla P1, le prototype virtuel de Ford

Avec le concept Team Fordzilla P1, on parle bien de prototype mais virtuel. Le concept a été développé sous le nom de code Project P1 et a été créé avec des votes de fans sur Twitter à différentes étapes de la conception. Les joueurs ont choisi des éléments tels que la position de conduite, le style du cockpit et la transmission. Ensuite, les concepteurs de Ford ont mis au point leurs interprétations de l’auto.

Deux modèles ont été proposés pour le sondage final et c’est la Ford de Arturo Arino qui est sortie victorieuse avec 83,8% des voix. Près de 225 000 fans ont fait connaître leurs préférences tout au long du processus de sondage. Le designer a tenu à ce que son prototype soit aussi à l’aise au Mans qu’à Monaco. Un grand éditeur de jeux pourrait introduire Team Fordzilla P1 en 2021. Une maquette grandeur nature sera présentée avant la fin de l’année. Ford souhaite mettre en place des parallèles entre le monde réel et le monde virtuel. Les enseignements tirés du design dans le monde numérique sont appliqués aux concepts de la réalité.

Une Fordzilla Cup verra le jour à la gamescom cette année. Le lauréat remportera in contrat professionnel au sein de l’équipe Fordzilla. Ford a lancé Team Fordzilla, sa toute première équipe de e-sport, en 2019 avec des équipes individuelles en France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni. L’équipe a joué dans la série Le Mans Esports sur la saison 2019/2020.