TDS Racing sur différentes pistes pour 2021

Avec une ORECA 07 et une Ligier JS P320 en European Le Mans Series, mais aussi une ORECA 07 en Championnat du Monde d’Endurance, TDS Racing a été actif sur plusieurs fronts en tant qu’équipe d’exploitation de G-Drive Racing et Realteam Racing en ELMS, Racing Team Nederland en WEC.

La saison 2020 s’est soldée par une quatrième place au championnat WEC et deux troisièmes places en ELMS en LMP2 et LMP3.

“Nous sommes satisfaits de notre campagne WEC”, a déclaré Xavier Combet, copropriétaire de TDS Racing, à Endurance-Info. “Avec quatre podiums en huit courses pour un équipage qui compte un Bronze, c’est plus que positif surtout quand on voit le niveau dans la catégorie LMP2. Jusqu’à l’arrivée des 8 Heures de Bahrain, Frits van Eerd et Giedo van der Garde (Nyck de Vries a manqué deux courses, ndlr) se sont battus pour la troisième place du championnat. Il ne faut pas oublier la pole à Silverstone et la victoire à Fuji. Dans l’ensemble, l’équipe a été performante.”

TDS Racing est passé tout près de terminer ses trois championnats à la troisième place.

Tous les efforts sont maintenant mis sur la préparation de la saison à venir, comme le précise Xavier Combet : “Différentes pistes sont à l’étude avec une volonté clairement affichée de rempiler en WEC.”

La piste European Le Mans Series n’est pas mise de côté avec là aussi la volonté d’être présent.

Du côté de Realteam Racing, le team suisse n’a jamais caché que son ambition était d’aller à terme aux 24 Heures du Mans, comme l’avait confié Esteban Garcia à Endurance-Info en début d’année. Compte tenu de la belle saison de Realteam Racing, la classique mancelle se rapproche sérieusement.