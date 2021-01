TC France : VSF Sports avec deux BMW M2 CS Racing et Steven Palette

Le nouveau Championnat de France Tourisme mis en place par SRO Motorsports Group dans le cadre des meetings FFSA GT continue d’intéresser. C’est maintenant VSF Sports qui fera rouler deux BMW M2 CS Racing. Loire Valley Racing assurera le suivi technique des deux BMW.

Steven Palette est le premier pilote confirmé. Le champion GT World Challenge Europe Sprint (Silver) permet à son partenaire VSF de s’impliquer encore plus en sport automobile : « VSF me soutient depuis plusieurs années et l’écurie m’a contacté à l’origine du projet pour deux raisons. Ils souhaitaient un pilote d’expérience au volant de l’une des voitures mais aussi quelqu’un pour encadrer les autres pilotes et gérer la direction sportive de l’équipe. C’est avec un réel enthousiasme que j’ai accepté ce nouveau challenge. Je vais tout mettre en oeuvre pour faire profiter à VSF SPORTS de mon expérience acquise au cours de ces 14 dernières années en compétition. Tout le monde devra apporter sa pierre au projet, cela s’annonce passionnant. »

Les groupes VSF et Amplitude Automobiles Tours-Blois unissent leurs forces pour lancer VSF Sports dès 2021. Le groupe VSF, créé en 1993, est le premier grossiste français du vitrage automobile. Amplitude Automobiles Tours-Blois fait partie des plus importants distributeurs BMW Group en France.