TC France, Magny-Cours : Palette en pole sur ses terres

D’après le site FFSA GT :

Disputée ce samedi après-midi à Magny-Cours, la première séance d’essais qualificatifs du Championnat de France FFSA Tourisme a été dominée par Steven Palette, troisième poleman différent cette saison. Dans les autres catégories, les meilleurs temps ont été signés par Julien Jacob-Cano (TCA-1), Jacky Gautier (TCA-2) et Viny Beltramelli (TCA-Light).

TC

Après les meilleurs temps de Xavier Guyonnet et de Kévin Ropars aux essais libres, on attendait l’une des nombreuses Peugeot 308 RC en pole position dans la première qualification du week-end. C’est finalement le véloce Steven Palette qui a mis tout le monde d’accord sur sa BMW M2 CS Racing de l’équipe VSF Sports – Amplitude Automobile. Le pilote de Bourges, à une heure de Magny-Cours, est donc le troisième poleman différent en autant de qualifications ! Encore une preuve, s’il en fallait une, de la compétitivité de ce nouveau Championnat de France FFSA Tourisme.

Cette pole de Steven Palette ne souffre d’aucune contestation puisqu’il a devancé Fred Caprasse (Peugeot 308 RC #27 – JSB Compétition) de près d’une demi-seconde !

Derrière Caprasse, qui espère vivre un meilleur week-end qu’à Nogaro, on retrouve son équipier Florian Briché, qui a surgi en fin de séance pour s’offrir le troisième chrono. Xavier Guyonnet (Peugeot 308 RC #11 – TSM Racing by GM SPORT) permet à la marque au lion de placer trois 308 RC dans les quatre premières places. Sur la BMW M2 CS Racing #16 de L’Espace Bienvenue, le Néerlandais Ricardo van der Ende clôture le top 5.

Viennent ensuite Pierre-Arnaud Navarro (Peugeot 308 RC #34 – JSB Compétition) et Kévin Ropars (Peugeot 308 RC #49 – Ropars Racing Team-Motors Legend). L’Alpine A110 Cup de Lucas Frayssinet (CHAZEL Technologie Course) a signé le 8e temps devant les Peugeot de Jean-Laurent Navarro (JSB Compétition) et Sacha Maguet (Ropars Racing Team-Motors Legend). À noter la sortie de piste après la fin de séance de Carla Debard (BMW M2 CS Racing #21 – Debard Automobiles by Racetivity) alors qu’elle avait réalisé le 11e chrono.

TCA (1/2/Light)

Déjà poleman pour la Course 2 lors de la manche d’ouverture à Nogaro, Julien Jacob-Cano (Peugeot RCZ Racing Cup – Runner For Ever) a récidivé ce samedi en TCA-1 et s’est offert une deuxième pole d’affilée. De quoi confirmer encore un peu plus son statut de favori. Il a devancé Florent Grizaud (Peugeot RCZ Racing Cup #7 – GPA Racing) et Daniel Saulnier (Peugeot RCZ Racing Cup #45 – GM Sport).

Du côté des TCA-2, catégorie exclusivement réservée aux Renault Clio Cup IV, c’est Jacky Gautier (Touzery Compétition) qui a réalisé la pole position pour ses débuts en Championnat de France FFSA Tourisme. Il a devancé de trois dixièmes Adrien Penot (GM Sport) alors que Enzo Carvalhido (Sport Auto Racing) a signé le troisième temps.

Enfin, pas de surprise en TCA-Light, où Viny Beltramelli (Peugeot 208 RC #10 – Ropars Racing Team-Motors Legend) a pris le meilleur sur Xavier Harbon (Peugeot 208 RC #509 – GM Sport).

C’est à la tombée de la nuit que se déroulera la première course du week-end, sur le coup de 21h25. Intercalée entre le Championnat de France FFSA GT et le Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS, cette première confrontation sera à suivre en direct sur la chaîne YouTube GTWorld Français.

