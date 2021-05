Avec neuf championnats en piste à Magny-Cours, l’action est intense sur la piste dans les différentes séries. De quoi en ressortir quelques images fortes.

La course 1 du meeting Porsche Carrera Cup France a été marquée par un accrochage entre Victor Weyrich (Pierre Martinet by Alméras) et Victor Blugeon (ABM), la Porsche de ce dernier terminant sur le toit. Le pilote est sorti indemne de la cabriole.

Dimanche matin, c’est Thomas Fretin (YDEO by Racing Technology) qui s’est offert un petit envol.

La Porsche Taycan qui officie comme voiture de sécurité a perdu sa rampe de feux en piste.