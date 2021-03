Comme les années précédentes, les 12 Heures de Sebring ont été disputées jusqu’à l’arrivée dans les différentes catégories. On peut en dire autant de la course de Mazda MX-5 Cup.

Le final de la course 1, longue de 45 minutes, restera dans les annales de la course automobile. Gresham Wagner, Michael Carter et Selin Rollan se sont battus comme des chiffonniers jusqu’au damier, même si la bagarre a été très correcte en piste.

Sur la ligne d’arrivée, Selin Rollan s’est imposé pour 1 millième devant Michael Carter. Gresham Wagner a concédé 13 millièmes sur le vainqueur.

En course 2, Wagner a pris sa revanche sur Carter, cette fois avec un écart bien plus important de…0.964s.