SUPER GT, Suzuka : Quintarelli/Matsuda, Nissan et Michelin vainqueurs en GT500

Au vu des qualifications de la troisième manche du SUPER GT 2020 à Suzuka, avec la seule GT-R NISMO ayant passé le cap de la Q1, on pouvait raisonnablement penser que la course serait difficile pour Nissan….

Pourtant, c’est bien la Nissan GT-R/NISMO #23 de Ronnie Quintarelli et Tsugio Matsuda qui l’a emporté en GT500 au terme des 52 tours de course. L’Italien et le Japonais, multi titrés en SUPER GT, renouent ainsi avec le succès qui les fuyait depuis le deuxième meeting 2018 sur le Fuji Speedway. Par la même occasion, Michelin retrouve également la plus haute marche du podium, un podium très éclectique, avec la deuxième place pour la Honda NSX-GT Kunimitsu #100 de Naoki Yamamoto et Tadasuke Makino et la troisième pour la Toyota GR Supra Tom’s #36 de Yuhi Sekiguchi et Sacha Fenestraz, ces derniers conservant la tête du classement pilotes.

Après le succès de Toyota lors du premier round à Fuji et celui de Honda dans la deuxième manche, également disputée à Fuji, les trois constructeurs sont donc désormais à égalité de victoires.

Un bonheur n’arrivant jamais seul, Nissan a également raflé la mise en GT300 avec la victoire de la Nissan GT-R GT3/GAINER TANAX #11 de Katsuyuki Hiranaka et Hironobu Yasuda.

Au départ, le poleman Takuya Izawa (Honda/Nakajima Racing #64) conservait la première place, suivi de Ronnie Quintarelli et de Yuji Tachikawa (Toyota/Zent Cerumo #38). Dès la fin du premier tour, le safety car intervenait après la sortie de piste de la Toyota Prius/apr #30 de Hiroaki Nagai.

Le restart était donné au cinquième tour. Hideki Mutoh, qui était cinquième avec la Honda Mugen #16, était en difficulté dès le restart après avoir perdu la roue arrière gauche et abandonnait. Alors que Izawa prenait un peu de champ, l’explication était rude entre la Nissan de Quintarelli et la Toyota de Tachikawa, le Japonais prenant rapidement la deuxième place, alors que Kazuya Oshima (Toyota Wako’s #14), quatrième, observait attentivement cette joute, lui-même suivi de près par Tadasuke Makino (Honda/Kunimitsu #100) et par Bertrand Baguette (Honda/Real Racing #17).

Peu à peu, Tachikawa et Quintarelli parvenaient à boucher le trou qui les séparait de la Honda de Izawa. Tachikawa attaquait la Honda au 11ème tour, les deux voitures se touchaient et Tachikawa prenait la tête. Dans le trafic, Izawa reprenait très vite son bien. Quintarelli attaquait lui aussi et doublait Tachikawa au 13ème tour. Au milieu des GT300 qui se faisaient prendre un tour, un petit train se formait, emmené par Izawa devant Quintarelli, Tachikawa, Oshima et Makino, tous quasiment roues dans roues. Quintarelli passait à l’offensive résolument. Izawa était surpris et la Nissan prenait le commandement. Tachikawa et Oshima s’engouffraient dans la brèche et débordaient eux aussi la Honda #64 qui perdait plusieurs places, coincée dans le peloton pour retomber en septième position ! Au 16ème tour, Makino passait à son tour à l’abordage et déposait coup sur coup la Toyota de Oshima puis celle de Tachikawa !

Un nouveau safety car survenait au tour suivant, des débris jonchant la piste, la Nissan Kondo Racing #24 de Jann Mardenborough ayant perdu son capot avant. Le restart était donné au 22ème tour, Quintarelli étant serré de près par Makino. La Toyota de Tachikawa n ‘était plus là et elle rentrait au stand pour abandonner ! C’était la ruée dans les stands pour le changement de pilotes, le cap de la mi-course étant presque atteint.

Après les pitstops, la Nissan #23, désormais aux mains de Tsugio Matsuda, était première, suivie par la Honda #100 de Naoki Yamamoto. Un nouveau safety car, le troisième, à la suite d’une sortie de route d’une GT300, resserra de nouveau les positions mais au restart la Nissan creusa l’cart. Yamamoto ne put jamais le combler et Matsuda franchissait l’arrivée avec après de quatre secondes sur la Honda de Makino/Yamamoto, alors que la Toyota Tom’s #36 de Fenestraz/Sekiguchi, troisième, décrochait son troisième podium en trois courses.

Takuya Izawa a été l’auteur du meilleur tour en course en 1.50.096.

Au classement pilotes, Fenestraz et Sekiguchi, leaders, confortent leur avance. Avec 82 points, ils devancent leurs coéquipiers de chez Tom’s, Ryo Hirakawa/Nick Cassidy (Toyota #37) qui ont 66 points et Makino/Yamamoto, 52.