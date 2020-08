SUPER GT : la Nissan/Calsonic pénalisée à Fuji

Sixième de la course SUPER GT de Fuji ce dimanche et meilleure représentante Nissan, la GT-R/Calsonic de Daiki Sasaki et Kazuki Hiramine a été pénalisée de 40 secondes pour un contact et une conduite dangereuse suite à un contact avec la Nissan GT-R/Gainer (GT300). La pénalité fait descendre l’équipage de la 6e à la 11e place. C’est finalement la Nissan GT-R/NDDP Racing with B-Max de Chiyo/Hirate qui termine meilleure Nissan au 8e rang.

En GT300, l’Aston Martin Vantage GT3/Pacific D’station Racing de Cozzolino/Fujii a elle aussi écopé d’une pénalité de 40 secondes après deux avertissements. Le duo japonais se classe 19e en GT300.