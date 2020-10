SUPER GT, Fuji : Fukuzumi (Honda NSX-GT) en pole position

GT500

C’est une Honda NSX-GT qui partira en pole position demain à Fuji. Nirei Fukuzumi (Honda ARTA #8) a été le plus rapide aujourd’hui en qualifications.

Q1

Les écarts ont été très serrés dans cette première séance. C’est Kazuki Hiramine qui signait le meilleur chrono avec la Nissan GT-R Impul #12 en 1.28.032, de justesse devant la Honda #8 de Tomoki Nojiri (1.28,063) et la Toyota GR Supra WedSsport Bandoh #19 de Ritoyo Miyata (1.28.111).

Dans cette Q1, les Nissan retrouvaient des couleurs ; puisqu’elles étaient quatre à passer en Q2 contre deux Honda et deux Toyota.

La Honda #17 de Baguette/Tsukakoshi et la Toyota #36 de Baguette/Sekiguchi, les deux premières du classement, ne passaient pas en Q2, Tsukakoshi et Sekiguchi ayant échoué dans leur tentative,

Q2

Le tiercé de tête était le même que celui de la Q1, mais dans un ordre différent puisque Fukuzumi prenait la pole en 1.27.130 avec la Honda #8. Fukuzumi était nettement détaché de la Nissan #12 de Daiki Sasaki qu’il reléguait à près de cinq dixièmes (1.27.620), dans une session plus rapide que la précédente. Yuji Kunimoto et la Toyota #19 étaient troisièmes en 1.27.688.

Fukuzumi et Sasaki sont en Bridgestone, leurs suivants, Kunimoto et Mardenborough (Nissan Kondo Racing #24) sont en Yokohama. Les deux GT500 en Michelin, les Nissan #23 et #3) sont sixième et septième.

Les chronos sont ici

GT300

Q1

Les concurrents étaient répartis en deux groupes, afin d’avoir des conditions de piste claires. Dans le Groupe A, la Toyota GR Sport Prius PHV apr de Yuhki Nakayama, une hybride, était la plus vite en 1.37.914 tandis que Toshiki Oyu (Honda NSX GT3 ARTA #53) l’imitait dans le Groupe B, en 1.37.009, dans un Groupe nettement plus rapide.

Q2

C’est une Mother Chassis qui a fait la pole, la Toyota 86 MC #6 du Team ADVIC Muta pilotée par Kazuko Kotaka, en 1,36,090. La Toyota apr #31 de Koki Saga venait ensuite (1.36.475) venait ensuite, suivie de la Mercedes-AMG GT3 Leon Racing de Naoya Gamou (1.36.803), les trois premiers étant en Bridgestone.

Les temps sont là