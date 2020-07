SUPER GT, Fuji : quintuplé pour Toyota en GT500 et victoire en GT300

La journée a été faste pour Toyota sur le Fuji Speedway, le circuit qui appartient à la firme nippone. Les Toyota GR Supra n’ont pas raté leur première sortie en course et ont réussi un joli quintuplé en GT500, avec la victoire de la Toyota Tom’s #37 de Ryo Hirakawa et Nick Cassidy. La Toyota WedsSport Bandoh #19, la seule GR Supra en Yokohama -les cinq autres étant en Bridgestone- qui a terminé neuvième, a empêché Toyota de faire le carton plein.

Un bonheur n’arrivant pas seul, Toyota s’est également imposé en GT300 avec le premier succès de la GR Supra GT #52 du Saitama Toyopet Green Brave, pilotée par Hiroki Yoshida et Kohta Kawaai.

GT500

Qualifications…

On redoutait la pluie pour ces qualifications, tout comme pour la course, mais elle n’est pas arrivée et la piste est restée totalement sèche.

Les GR Supra avaient eu fort à faire dans ces qualifs face aux Honda NSX-GT, et particulièrement la #8 ARTA, le team de Aguri Suzuki. En Q1, si quatre Toyota passaient le cut, contre trois Honda et une seule Nissan GT-R -la #3 NDDP Racing with B-Max-, c’est bien Nirei Fukuzumi et la Honda #8 qui était le plus rapide en 1.26.433 (chrono qui allait demeurer le meilleur de ces qualifs), devant la Honda Kunimitsu #100 de Naoki Yamamoto et la Nissan #3 de Kohei Hirate.

Les Toyota rectifiaient le tir en Q2 et c’est la GR Supra #37 de Ryo Hirakawa qui décrochait la pole en 1.26.550. La Honda ARTA #8 faisait de la résistance, avec le deuxième temps pour Tomiki Nojiri en 1.26.665, très près donc. Sacha Fenestraz ne ratait pas ses débuts et signait le troisième chrono en 1.26.794 avec la seconde Toyota Tom’s, la #36. Fenestraz partageait la deuxième ligne avec la Honda Kunimitsu #100 de Tadasuke Makino. Katsumasa Chiyo avec la Nissan #3, en Michelin, était septième et Hideki Mutoh, sur la Honda Red Bull Mugen #16, en Yokohama, était huitième, les six premiers étant équipés par Bridgestone.

La course…

Cassidy s’élançait de la pole sur la Toyota Tom’s #37 et il emmenait dans son sillage la voiture sœur, la GR Supra #36 de Sacha Fenestraz qui prenait le meilleur sur la Honda NSX-GT ARTA #8 de Nirei Fukuzumi. Le début de course était animé, car Naoki Yamamoto et la Honda Kunimitsu #100 dépassaient également Fukuzumi et prenaient la troisième place.

Un premier safety car intervenait à la suite d’un accrochage entre la Nissan GT-R Impul #12 de Daiki Sasaki et la Honda NSX-GT #64 Modulo Nakajima Racing de Takuya Izawa.

Au restart, Fukuzumi tentait de se racheter et attaquait, mais Cassidy résistait sans problème et creusait petit à petit l’écart sur ses poursuivants. Fukuzumi cèdait face aux assauts de Yamamoto et de Fenestraz. La Honda ARTA #8 était la première à passer par les stands et Nojiri relayait Fukuzumi.

Cassidy stoppait au 31ème tour, remplacé par Ryo Hirakawa qui repartait en troisième position. Alors que la Toyota #37 avait une large avance, celle-ci était réduite à néant en raison d’un accrochage entre la Nissan Nismo #23 de Tsugio Matsuda et la Nissan GT-R GT3/Tomei Sports de Atsushi Tanaka, ce qui amenait le safety car à entrer en action une nouvelle fois.

La course redémarrait au 43ème tour, avec les deux Toyota Tom’s au commandement, la #37 de Hirakawa devant la #36 de Yuhi Sekiguchi.

Les Toyota menaient grand train et la GR Supra Wako’s #14 de Sho Tsuboi, bien revenue, était troisième, alors que Hiroaki Ishiura (GR Supra Zent Cerumo #38) et Kenta Yamashita (GR Supra SARD #39) se débarrassaient en fin de course des Honda et offraient un Top 5 à Toyota, Bridgestone réalisant également le quintuplé !

Hirakawa avait fait le trou en fin de course alors que Sekiguchi avait dû batailler ferme avec Tsuboi pour conserver la deuxième place et laisser le doublé au Team Tom’s.

Naoki Yamamoto et Tadasuke Makino (NSX-GT Kunimitsu #100) étaient les mieux placés du clan Honda et la meilleure Nissan GT-R était la #3 NDDP Racing with B-Max #3 de Kohei Hirate/Katsumasa Chiyo, septième.

GT300

Qualifications…

Les favoris passaient tous en Q2 -à l’exception de la Honda NSX GT3:Modulo Drago Corse #34 de Jake Parsons/Ryo Michigami-. La Q1 était très disputée, avec le meilleur temps pour Hironobu Yasuda (Nissan GT-R GT3 GAINER TANAX #11) en 1.36.581, de peu devant la Mercedes-AMG GT3/Leon Racing #65 de Togo Suganami et la Toyota 86 MC #5 du Team Mach pilotée par Natsu Sakaguchi.

En Q2, la Mercedes #65 haussait son rythme et Noya Gamou s’adjugeait la pole position en 1.26.236, précédant la Nissan #11 aux mains de Katsuyuki Hiranaka (1.36.297) et la Lotus Evora MC Cars Tokai Dream28 #2 de Hiroki Katoh (1.36.399). La Toyota GR Supra Saitama Toyopet #52, pilotée par Kohta Kawaai était quatrième en 1.36.594. Gamou était en Bridgestone, Hiranaka en Dunlop et Katoh en Yokohama.

Toutes les catégories étaient présentes dans le Top 7, avec la pole pour la GT3 de Gamou, la troisième place pour une Mother Chassis, la Lotus #2, la quatrième pour la GR Supra #52, la cinquième pour une hybride, la Toyota GR Sport Prius apr #31 et la septième pour la Subaru BRZ #61, une GT300 aux normes de la JAF (Fédération japonaise).

La course…

La Nissan GT-R/GAINER TANAX #11 de Hironobu Yasuda prenait tout d’abord le meilleur sur la Mercedes-AMG Leon Racing #65 de Togo Suganami. Venaient ensuite la Lotus Evora MC #2 de Hiroki Katoh, la Toyota GR Supra GT Saitama Toyopet #52 de Kohta Kawaai et la Toyota Prius apr #31 de Yuhki Nakayama.

Kawaai, rookie du SUPER GT, prenait le meilleur sur Katoh, qui rentrait rapidement au stand, tout comme la Prius de Nakayama. Au 16ème tour, Suganami attaquait et dépossédait la Nissan de Yasuda de la première place, alors que Kawaai était très près.

La Mercedes rentrait au 24ème tour, Naoya Gamou relayant Suganami, mais le changement de pneumatiques prenait beaucoup de temps et la Toyota GR Supra #52, désormais pilotée par Hiroki Yoshida, était en tête après les arrêts, devant la Nissan GT-R #11 de Katsuyuki Hiranaka, la Toyota 86 MC Team Mach #5 de Natsu Sakaguchi, la Nissan Kondo Racing #56 de João Paulo de Oliveira et la Mercedes de Gamou.

En fin de course, ce Top 5 allait être légèrement modifié, Keishi Ishikawa subtilisant la cinquième place à Gamou avec la Nissan GT-R GT3 GAINER #10. Yoshida, en Bridgestone, l’emportait avec trois secondes d’avance sur Hiranaka et un peu plus de quatre secondes sur Sakaguchi.

