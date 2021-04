Stéphane Ratel vise un “demi huis clos” aux Total 24H de Spa

Les Total 24 Heures de Spa 2021 sont prévues 2021 du 29 juillet au 1er août. A ce jour, la date initiale est maintenue. En 2020, la situation sanitaire avait contraint SRO Motorsports Group à décaler l’épreuve phare des séries Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS et Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli à fin octobre.

Depuis octobre dernier, la situation n’a malheureusement guère évolué. Aussi bien du côté de Spa que du Mans, on veut tout faire pour avoir des spectateurs.

“Il faut nous décider maintenant”, a déclaré Stéphane Ratel, président-fondateur de SRO Motorsports Group, à Endurance-Info. “J’ai très peur de changer la date. Est-ce qui si on décale d’un mois, la situation aura évolué ? Il n’est pas prévu de remettre l’épreuve à fin octobre comme en 2020 car on peut dire que nous avons eu beaucoup de chance en 2020 avec la météo. Peut-être que l’on pourrait remettre l’épreuve à septembre.”

Le promoteur doit aussi tenir compte de ses autres championnats, qu’ils soient GT World Challenge, British GT, FFSA GT et même ADAC GT Masters qui n’est pas une série SRO. “Il y a l’effet domino pour d’autres courses si on bouge Spa”, précise Stéphane Ratel. “Nous sommes dans l’obligation de tenir compte de tout cela. C’est la même chose pour les courses support qui seront à nos côtés. Si nous avons la certitude d’avoir des bulles de 5000 à 10 000 personnes, pourquoi pas changer la date… Tout changer est un gros risque.”

Stéphane Ratel vise clairement un huis clos aménagé : “Ce qui serait bien serait d’avoir un demi huis clos. Il faut sortir du huis clos dur. Si nous devions avoir une nouvelle édition des Total 24 Heures de Spa à huis clos complet, ce serait alors très compliqué…”