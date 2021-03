SRO ouvre une nouvelle voie avec l’Esports Cup

SRO Motorsports Group innove cette saison avec le lancement du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Esports Cup. Le concept permet de lier virtuel et réel en partenariat avec Fanatec, Assetto Corsa Competizione et AK Informatica. Cinq manches, d’une heure chacune, seront organisées cette saison en marge des meetings Endurance (Monza, Paul Ricard, Spa, Barcelone, Nürburgring).

Sur chaque rendez-vous Endurance, les équipes inscrites à l’année en Pro ou Silver doivent sélectionner un de leurs pilotes pour participer virtuellement à une course. Les pilotes se battront pour la première saison de l’Esports Cup. Les trois premiers du classement général (15 points max) et de la Silver Cup marqueront des points au championnat réel sur la base de 3, 2 et 1 point.

De plus, 25 000 € seront à gagner sur chaque événement pour un total de 125 000 € sur la saison. Tous les concurrents s’affronteront sur la Fanatec Esports Arena au sein du paddock. Deux heures d’essais seront au programme le vendredi (le jeudi aux Total 24H de Spa). La course se tiendra le samedi (vendredi à Spa) à l’issue d’un échauffement non obligatoire de 30 minutes, suivi d’une qualification de 20 minutes. Chaque pilote devra s’arrêter à mi-course durant une fenêtre pour rajouter un peu de stratégie.

Chaque course aura un maximum de 24 concurrents. Si ce nombre est dépassé, la priorité sera donnée à ceux qui disputent l’intégralité de la saison. S’il y a moins de 24 pilotes, les inscriptions course par course seront ouvertes aux équipes roulant en Pro-Am ou Am. Ces concurrents seront éligibles pour le prix en numéraire mais pas pour le Fanatec Points Boost.

Les cinq événements seront diffusés en direct sur le site officiel, YouTube, Twitch et Facebook.

La course de Monza se déroulera le samedi 17 avril de 17h55 à 18h55.