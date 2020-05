SRO E-Sport GT Series : les Audi pénalisées de 42 kg au Nürburgring

Après Spa-Francorchamps, le championnat SRO E-Sport GT Series se rend au Nürburgring aujourd’hui pour une nouvelle course et même deux puisque les Pros rouleront à 14h et les Silver à 15h15.

La liste des engagés de la course Pro fait état de 51 pilotes, dont Alessio Romagnoli. Le joueur de l’AC Milan roulera sur une Lamborghini Huracan GT3 alignée par FFF Racing Team.

Après deux rendez-vous, le championnat est mené par Luigi Di Lorenzo. Le pilote de karting, qui roule sur une Aston Martin Vantage engagée par Modena Kart ASD, devance de 2 points Jordan Pepper (Bentley Continental GT3/K-PAX Racing by SIRIO eSports).

A noter que les cinq Audi R8 LMS de Lorenzo Marucci (LP Racing), Ivan Pareras (Phoenix Racing), Simone Di Luca (Faro Racing), Diego Cassara (Pit Lane Competizioni) et Arthur Rougier (Saintéloc Racing) embarqueront un lest de 42 kg suite aux bons résultats d’ensemble des R8 LMS à Spa. Les cinq Aston Martin Vantage devront composer avec 10 kg en plus.

Plusieurs pilotes seront surveillés de près avec des points perdus (BWP) lors des précédents rendez-vous. Maskim Yefanov a écopé d’une course de suspension pour des propos injurieux envers un autre pilote par message privé.

La liste des engagés est ici