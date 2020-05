SRO America confirme son calendrier 2020

SRO America a confirmé son calendrier 2020. Les meetings de St Petersburg, Long Beach, Lime Rock et Canadian Tire Motorsport Park avaient été annulés il y a quelques semaines suite à la pandémie de Covid-19. Austin avait ouvert la saison 2020 en mars dernier et le prochain meeting GT World Challenge America Powered by AWS devrait être le Virginia International Raceway du 9 au 12 juillet avec trois courses pour les séries Pirelli GT4 America Sprint, SprintX et TC America.

Malgré les quatre événements annulés, SRO America n’a pas souhaité rajouter le moindre week-end supplémentaire afin de ne pas impacter financièrement les équipes. On ne sait pas encore si les meetings se dérouleront à huis clos ou pas. Il convient de rappeler que les concurrents du GT World Challenge America disputeront les trois premières heures des 8 Heures d’Indianapolis en octobre.

Calendrier 2020 provisoire :

Austin : 6/8 mars

Virginia International Raceway : 9/12 juillet

Sonoma : 7/9 août

Road America : 28/30 août

Watkins Glen : 18/20 septembre

Indianapolis : 2/4 octobre