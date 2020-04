Spark propose la Toyota et l’Alpine avec les trophées du Mans

Il y a quelques jours (ici), nous vous présentions la Porsche 911 RSR gagnante du GTE-Am des dernières 24 heures du Mans au 1/43e avec son trophée. Aujourd’hui, ce sont les vainqueurs des catégories LMP1 et LMP2 que Spark met en vente avec le trophée correspondant.

Voici donc la Toyota TS050 HYBRID #8 du Toyota GAZOO Racing pilotée par Fernando Alonso, Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima qui s’était imposée pour moins de 17 secondes sur la voiture sœur de l’équipe. (Spark 43LM19SS). La miniature est disponible ici

Alpine est aussi mis à l’honneur pour sa victoire en LMP2 avec cette miniature (Spark S7919S) reproduisant le prototype portant le #36 et emmené par Nicolas Lapierre, Andre Negrao et Pierre Thiriet. Rappelons que l’équipage a bouclé cette édition en terminant à la sixième place du général avec un tour d’avance sur son poursuivant direct, le Jackie Chan DC Racing et son ORECA 07 #25. La miniature de l’Alpine est ici

La Porsche 911 RSR/Team Project 1 est toujours disponible ici