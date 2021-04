Spa, Qualifications : les deux Toyota GR010 Hybrid en première ligne !

Les deux Toyota ont remis les choses au point dans cette séance qualificative des 6 Heures de Spa-Francorchamps. Les LM Hypercars, dominées par les LMP2 depuis lundi, ont signé les deux meilleurs temps. Kamui Kobayashi (#7) a été le plus rapide en 2’00”747 et a devancé son compatriote, Kazuki Nakajima (#8), de 0.519s. Kobayashi restera donc dans l’histoire comme étant le premier poleman de l’histoire en LMH !

Filipe Albuquerque est très rapide depuis le Prologue et le début du meeting. Il a confirmé sa grande forme en signant une nouvelle pole position en LMP2 (2’02”404). Il est 3e au général, à 1.657s des Toyota, mais devant l’Alpine A480 #36 de Nicolas Lapierre. Le pilote portugais se permet aussi de devancer Nyck de Vries (Aurus 01 #26 G-Drive Racing) de plus de 5 dixièmes. On trouve ensuite les Oreca 07 #29 de Racing Team Nederland (Giedo Van Der Garde), #70 de RealTeam Racing (Norman Nato) et l’autre Aurus 01 G-Drive Racing, la #25 de Roberto Mehri.

En GTE Pro, Porsche a mis tout le monde d’accord. Kevin Estre a été le plus rapide en signant un excellent 2’11”219 (911 RSR-19 #92). Il a creusé un écart de 1.132s sur son plus sérieux rival dans cette séance, la Ferrari 488 GTE #52 AF Corse de Miguel Molina. Richard Lietz sur la seconde Porsche officielle, la #91, est 3e. A noter le 5e temps de la Corvette C8.R #63 pilotée par Antonio Garcia qui est repoussée à 1.8 seconde de la Porsche du Français…

Ben Keating a signé la pole position des GTE Am. Là encore, l’écart qu’il a creusé au volant de son Aston Martin Vantage #33 TF Sport est conséquent : prés d’une seconde. Le 2e temps est l’œuvre de Paul Dalla Lana (Aston Martin Vantage #98) devant la Porsche 911 RSR-19 #88 de Dempsey Proton Racing (Andrew Haryanto) et les Ferrari 488 GTE #54 AF Corse (Thomas Flohr) et #83 AF Corse (François Perrodo).

A noter que deux Porsche (#77) et (#56) ont provoqué deux drapeaux rouges (ICI) et que l’Aston Martin Vantage #777 de D’Station Racing n’est créditée d’aucun temps…

Les chronos sont ICI

Place désormais à la course de 6 heures dont le départ sera donné demain, samedi 1er mai, à 13 h 30 !