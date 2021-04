Spa, Libres 2 : Alpine se montre !

Ca y est, les Le Mans Hypercars se sont installées au sommet de la hiérarchie lors de cette 2e séance d’Essais Libres des 6 Heures de Spa-Francorchamps, théâtre de la première manche de la saison 2021 de WEC.

L’Alpine A480 #36 d’André Negrão a été la plus rapide en 2:03.396 et elle devance une autre LMH, la Toyota GR010 Hybrid #8 de 0.035 seconde (Brendon Hartley). Le podium virtuel est complété par la première LMP2, celle de United Autosports, l’Oreca 07 #22 (Filipe Albuquerque) à 0.037 seconde.

Le contingent de LMP2 est complété par les Oreca 07 #26 de G-Drive Racing et #34 d’InterEuropol.

James Calado a été le plus en vue des GTE Pro ce matin avec le meilleur chrono avec sa Ferrari 488 GTE #51 AF Corse. Le pilote italien devance la Porsche 911 RSR-19 #91 et l’autre Ferrari AF Corse, la #52. La Corvette C8.R #63 est plus loin, à plus d’une seconde et demie.

Jaxon Evans a placé sa Porsche 911 RSR-19 #77 de Dempsey-Proton Competition en tête des GTE Am. Le pilote de Nouvelle Zélande précède les Ferrari 488 GTE #54 d’AF Corse et #60 d’Iron Lynx.

Retour des voitures en piste cet après midi à 14 heures.