Sony présente la PlayStation 5 et Gran Turismo 7

C’était hier en direct sur tous nos écrans, il fallait vraiment le vouloir pour louper l’annonce du lancement de la future console de Sony : la PlayStation 5. A l’issue d’une conférence passionnante, le constructeur japonais a présenté ce que sera le futur du jeu vidéo selon lui. Le clou du spectacle fut pour nous passionnés de sport auto l’annonce de Gran Turismo 7 au catalogue des consoles.

La PS5 est donc lancée. Son design futuriste est hyper agréable à regarder. Pas de doute, l’avoir dans son salon va tenter pas mal de joueurs. Sony a pensé à votre budget. On ne connaît pas encore le prix de la console, mais Sony va la proposer en 2 versions. La moins onéreuse sera 100% digitale sans aucun lecteur, il faudra donc télécharger tous ses jeux. L’autre version sera la classique avec un bon vieux lecteur Blu-Ray et un disque de stockage. L’objet ne laisse vraiment pas indifférent.

L’autre grosse annonce fut faite par Kazunori Yamauchi le créateur de Gran Turismo “himself”. Gran Turismo est de retour. GT7 est le premier jeu complet de Polyphony Digital depuis GT6 en 2013, GT Sport étant sorti en 2017. Même si ce dernier ne cesse de recevoir des Add-Ons mensuels, il demeure un jeu intermédiaire entre l’opus 6 et le 7.

Ce nouvel épisode fera la part belle à l’héritage de la saga. On note le retour de beaucoup d’activités que les joueurs ont connu dans le passé (GT4 notamment) : achat de pièces et customisation, les voitures d’occasions et des circuits iconiques comme Trial Mountain devraient faire leur retour.

Le mode online GT Sport est intégré au titre comme un des multiples modes de jeux. Le mode campagne sera inédit et passionnant aux dires de Kazunori. Les graphismes de la bande-annonce permettent de découvrir des autos alléchantes comme la légendaire Porsche 917 aux couleurs GULF. Un gros travail a été effectué sur le son et devrait proposer une immersion dans l’univers de la course encore plus palpitante. Bref tout cela semble bien alléchant, nous avons hâte de vous partager plus d’informations dès que nous les aurons de disponibles : notamment une date de sortie pour la console et GT7.