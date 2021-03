Sonoma : 13 GT3 sur la liste des engagés

Le plateau Fanatec GT World Challenge America powered by AWS fait état de 13 GT3 pour l’ouverture de la saison ce week-end à Sonoma (Californie). Aston Martin, Lamborghini, Acura, Porsche, Ferrari, Mercedes et Mercedes sont les marques représentées. 2021 marque le retour des équipages Pro. Ils seront trois à rouler en Pro.

En passant de Bentley à Lamborghini avec une paire de Huracan GT3, K-PAX Racing espère bien se montrer sur ses terres de Sonoma. Les deux Lamborghini de Pepper/Caldarelli et Lewis/Venturini évolueront en Pro, de même que la Mercedes-AMG GT3/Winward Racing de Russel Ward et Philip Ellis.

La classe Pro-Am sera la plus représentée avec neuf GT3, dont la Lamborghini Huracan GT3/TR3 Racing de Giacomo Altoè et Ziad Ghandour. L’unique auto en Am sera la Ferrari 488 GT3/AF Corse confiée à Jean-Claude Saada et Conrad Grunewald.

Les courses seront retransmises en direct vidéo.

La liste des engagés est ici