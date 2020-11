Sondage : Endurance-Info et vous…

Endurance-Info est à un tournant de son histoire et la situation actuelle fait que le changement est au coin de la rue. Tout le monde parle de se réinventer, de notre côté on va plutôt se poser la question de savoir où aller et de savoir ce que vous voulez.

Endurance-Info est en place depuis 2006 avec quelques ajustements au fil des années. Contrairement aux championnats que nous couvrons, nous ne voulons pas parler de période de transition. C’est donc votre avis qui nous intéresse, d’où ce petit sondage pour en savoir plus sur ce que vous voulez. Merci de prendre quelques minutes pour répondre au sondage ci-dessous.

Le sondage est ici