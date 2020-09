Simon Gachet (Saintéloc Racing) : “Rouler en Sprint est un choix assumé”

L’hiver de Simon Gachet n’a pas été simple. La belle saison 2019 chez Saintéloc Racing ne s’est pas transformée en volant officiel pour Audi ou une autre marque et c’est du côté de l’équipe stéphanoise que le pilote isérois rempile cette année, aussi bien en GT4 avec Eric Debard qu’en GT3 avec Steven Palette.

Déjà aux avants-postes à Misano pour l’ouverture du GT World Challenge Europe Powered by AWS, Simon Gachet est monté sur la plus haute marche du podium à Magny-Cours en compagnie de Steven Palette. Le tandem français arrive aux commandes de la Silver Cup aux Pays-Bas.

“On vise clairement la Silver Cup”, a déclaré Simon Gachet à Endurance-Info. “A Magny-Cours, on a aussi pensé au classement général. L’Audi préparée par Saintéloc Racing est vraiment top, on avait tous les ingrédients pour réussir. La crevaison lors de la course du samedi soir nous a enlevé un autre bon résultat. Ma pole du dimanche a fait un bien fou sur le plan personnel. La Q2 n’est pas l’exercice le plus facile quand on voit les pilotes en piste. Il fallait confirmer avec la victoire, ce qui a été fait.”

L’association avec Steven Palette fonctionne à merveille, comme le précise le pilote Saintéloc : “Le programme s’est finalisé assez tard et je suis très content de faire équipe avec Steven. Fin 2019, je m’étais dit : ‘soit je roule pour un constructeur, soit j’arrête’. Finalement, j’ai saisi cette opportunité de rouler avec Steven, ce qui a du sens. Je n’avais pas le budget pour faire des essais en marge de la saison. Nous sommes donc arrivés à Misano sans le moindre kilomètre d’essais, mais le potentiel était tout de même au rendez-vous avec deux victoires en Silver Cup et une troisième place.”

Pour le meeting de Zandvoort, la pluie est annoncée, mais c’est un circuit qui lii porte chance car c’est là que Simon Gachet a remporté son premier succès en GT3 l’année passée avec Christopher Haase.

“Rouler en Sprint est un choix assumé”, précise Simon Gachet. “Le championnat est très révélateur de la performance, bien plus qu’en Endurance. Durant l’hiver, j’ai été approché par différentes équipes, mais Saintéloc Racing me donne tout ce qu’il faut pour briller. C’est la troisième année que je roule pour Saintéloc où je me sens bien. Il y a une vraie relation entre nous. Pour 2021, l’objectif est clairement de rouler pour un constructeur. Audi pouvait faire quelque chose avec moi, mais la situation actuelle a changé les plans. Je n’ai pas baissé les bras et je suis dans la dernière ligne droite.”