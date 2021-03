Sheldon van der Linde avec ROWE Racing

On sait depuis quelques temps que ROWE Racing va s’engager dans la nouvelle version du DTM qui fera rouler des GT3. On connait maintenant le pilote qui défendra les couleurs de l’équipe allemande. Il s’agit de Sheldon van der Linde qui va donc rester dans le championnat, mais il sera désormais au volant d’une BMW M6 GT3.

On assistera à une bataille entre frères puisque son grand frère Kelvin est lui sur l’une des deux Audi RB LMS alignées par ABT Sport (avec Mike Rockenfeller). C’est la première fois que les “frères VDL” s’affronteront au cours d’une saison complète.

Sheldon van der Linde a participé au DTM en tant que pilote d’usine BMW en 2019 et 2020. Lorsqu’il a fait ses débuts, à l’âge de 19 ans et 356 jours, il était le deuxième plus jeune pilote et le premier Sud-Africain de l’histoire de la série lancée en 1984. Il n’a fallu que quatre courses à Sheldon van der Linde pour décrocher sa première pole position à Zolder, en Belgique. Il a remporté sa première victoire à Assen (Pays-Bas) lors de la saison 2020, devenant à nouveau le premier pilote sud-africain à le faire. À ce jour, il a accumulé 36 départs en DTM. Il connait cependant le monde du GT via l’Audi TT Cup, l’ADAC TCR Allemagne et il a terminé vice-champion, aux côtés de son frère, en ADAC GT Masters.

Quant à ROWE Racing, ce sera sa première apparition en DTM cette année et mise sur une BMW M6 GT3 éprouvée avec laquelle l’équipe a connu quelques très beaux succès au cours des cinq dernières années. C’est avec cette voiture que l’écurie a remporté les 24 Heures de Spa 2016 et les 24 Heures du Nürburgring l’année dernière.