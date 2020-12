Schnitzer et RBM quittent le giron BMW Motorsport

Le paysage des équipes BMW va changer en 2021 avec la fin de collaboration entre BMW Motorsport et les équipes RBM et Schnitzer. BMW Team RMG travaillera avec le constructeur allemand pour assurer le développement de la BMW M4 GT3 en 2021. La fin du DTM a bouleversé les plans de BMW.

La relation entre BMW Motorsport et RBM de Bart Manpaey a duré plus de 25 ans avec plusieurs titres européens et mondiaux. Depuis le retour de BMW en DTM en 2012, BMW Team RBM faisait partie des équipes officielles dans le championnat allemand avec neuf succès. « C’est vraiment dommage mais nous respectons le fait que BMW Motorsport ne soit pas en mesure de poursuivre la collaboration avec nous en tant qu’équipe officielle », a déclaré Bart Mampaey. « Je tiens à remercier BMW pour le fantastique partenariat dont nous jouissons depuis 25 longues années. BMW a toujours été à nos côtés, du tout début au dernier rendez-vous DTM, et notre relation restera forte, même si nous ne sommes plus une équipe officielle. Les temps changent et nous sommes tous confrontés à un avenir difficile. Chez RBM, nous réduirons dans un premier temps nos activités de course. Nous voulons continuer en sport automobile et voir quelles options se présentent. Je pense que nous pouvons appliquer les valeurs et les compétences que nous avons chez RBM dans d’autres domaines que le sport automobile. On dit souvent que quand une porte se ferme, une autre s’ouvre. »

Bart Mampaey, patron de RBM

Pour Schnitzer Motorsport, la relation est encore plus ancienne avec des succès aux 24 Heures du Mans et 24 Heures du Nürburgring. Voir Schnitzer en dehors de l’environnement BMW Motorsport est un choc pour tout passionné de sport auto. « Nous regrettons que, compte tenu des changements en sport automobile, il ne soit plus possible de poursuivre la collaboration avec BMW Motorsport », a expliqué Herbert Schnitzer, team principal. « Cependant, nous comprenons et respectons évidemment la décision. »

Le seul qui peut être satisfait de la poursuite de la collaboration est Stefan Reinhold, team principal de BMW Team RMG : « Nous attendons avec impatience notre nouveau rôle en tant qu’équipe de développement de la BMW M4 GT3, et remercions BMW Motorsport pour la confiance qu’elle nous accorde. La BMW M4 GT3 est le nouveau produit phare de BMW Motorsport, et nous ferons notre part pour en faire une autre BMW à succès. Pour nous en tant que compétiteurs et techniciens, c’est très excitant d’être étroitement impliqué dans le développement d’une voiture de course. Nous allons maintenant appliquer tout notre savoir-faire et nos compétences sur ce projet. »