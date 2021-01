Santé, bonheur et racing en 2021 !

Avec cette année 2021 qui débute, Endurance-Info vous souhaite plein de bonnes choses avec en premier lieu la santé. L’année 2020 a été simple pour personne et on espère tous que la vie va petit à petit revenir à la normale.

Au printemps dernier, on annonçait un cataclysme pour le sport auto qui finalement est passé entre les gouttes avec des championnats qui ont été brillamment assurés. Les promoteurs ont assuré, les circuits ont assuré, les équipes ont assuré, les pilotes ont assuré, les commissaires ont assuré. De notre côté, nous avons fait notre possible pour vous informer, certes pas de la même façon que par le passé avec des changements dans les paddocks, des protocoles à respecter mais une chose est sûre, tout le monde a joué le jeu à 100%. Alors rien que pour tout cela : merci !

Merci à vous lectrices et lecteurs de suivre quotidiennement l’actualité de l’Endurance depuis mai 2006. On aurait pu craindre une baisse de fréquentation mais les chiffres sont revus à la hausse. Le soutien de nos fidèles partenaires a été primordial, tout comme les retours de l’appel au secours au printemps dernier. Tout n’est pas gagné mais le travail est fait pour franchir le damier. Sans vous, et vous vous reconnaîtrez, il aurait été compliqué de poursuivre l’aventure sur la même dynamique.

La discipline Endurance se porte bien malgré la situation économique que l’on traverse actuellement. Des annonces positives ont eu lieu en fin d’année, d’autres vont arriver en 2021. Tout cela nous a incité à appuyer sur le bouton vert d’une nouvelle plateforme qui est en cours d’élaboration. Le côté racing sera toujours au menu, mais nous ferons encore plus dans l’humain et nous n’hésiterons pas à sortir des sentiers battus.

La situation sanitaire a permis de lancer Endurance-Café avec un concept qui ne demande qu’à se développer. Nous verrons où tout cela va nous mener sachant qu’il y a d’autres projets dans les cartons et pas des moindres.

Il faut souhaiter que le public revienne le plus vite possible sur les circuits car qui dit huis clos dit manque de saveur. Il fallait en passer par là en 2020 pour que les compétitions puissent se dérouler. Pour nous, les déplacements autour du monde ont été moins fréquents qu’à l’accoutumé, alors souhaitons que l’on puisse reprendre un rythme plus soutenu dès le début de l’année. Il y a tant de choses à écrire sur les courses d’endurance.

En ce 1er janvier 2021, nous avons tous une pensée pour notre ami Claude Foubert. Sans lui, ce nouvel élan donné à Endurance-Info ne sera pas le même. Un jour, on essaiera de prendre du temps pour vous raconter cette épopée Endurance-Info débutée le 26 mai 2006 après la période Infoscourse.

En attendant le début des compétitions, continuez à prendre soin de vous car si la carte signée GaazMaster montre que le sport auto est plus fort que le virus, il vaut mieux partir en pole et avoir une bonne Balance de Performance.

En plus des traditionnels ‘Santé, bonheur’, on va rajouter ‘racing’. Alors, santé, bonheur et racing en 2021 !