Sacha Lehmann et Mathis Poulet en essais avec Graff

Communiqué de Presse :

La Filière Endurance est très heureuse d’annoncer le passage en LMP3 pour deux de ses pilotes. Mathis POULET et Sacha LEHMANN effectueront dès ce jeudi leurs premiers tours de roues dans cette nouvelle catégorie au volant de la toute nouvelle Ligier JSP320 de l’équipe Française GRAFF actuellement 3ème du championnat d’Europe d’Endurance.

Jean-Bernard BOUVET :

« Je suis vraiment ravi de permettre à deux de nos jeunes de passer le step de la LMP3 en cette fin de première année. Ce passage anticipé en LMP3 va permettre à Mathis et Sacha de se préparer au mieux pour la saison 2021.

Ce jeudi, nous prendrons la direction de Magny-Cours pour la première journée d’essais au sein du GRAFF. Pouvoir travailler aux côtés d’une équipe aussi expérimentée que celle de Pascal Rauturier est une véritable chance pour nos deux jeunes pilotes. Ils comptent bien le mettre à profit dès les premiers tours de roues.

Cette journée d’essais dans le cadre de l’Ultimate Cup Series a pour objectif de permettre à Mathis et Sacha de prendre des repères, de dompter cette nouvelle Ligier JSP320 et de préparer une éventuelle première course dans la catégorie d’ici à la fin de l’année. Vraiment hâte de voir ce que cela donne jeudi ! »

Sacha Lehmann :

« Je suis très content de rouler chez Graff dans une LMP3 dans le cadre d’essais privés d’un championnat que je connais très bien. L’objectif est d’être au plus vite dans le rythme afin de pouvoir avoir de bonnes bases avec cette nouvelle voiture et de préparer au mieux la saison 2021.”

Mathis Poulet :

« Une nouvelle aventure commence pour moi dans cette catégorie en vue de préparer la saison 2021. Vraiment hâte de découvrir cette nouvelle voiture et de faire mes premiers tours de roues sur le circuit de Magny-Cours. Un grand merci à JB Bouvet, à la Filière Endurance et au GRAFF pour cette opportunité !”