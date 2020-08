Roman Rusinov (G-Drive Racing) : “Continuer à rouler est important”

Deuxième au Paul Ricard pour l’ouverture de la saison European Le Mans Series avant de connaître un abandon à Spa-Francorchamps, G-Drive Racing compte sur la manche ‘Le Castellet 240’ pour combler une partie de son handicap au championnat.

Quatrième à 24 longueurs de la tête, l’écurie russe managée par TDS Racing vise clairement la plus haute marche du podium dans le Var. Jean-Eric Vergne retrouve Roman Rusinov et Mikkel Jensen sur l’Aurus 01 LMP2.

Le trio de la #26 a préparé le meeting en prenant part aux essais collectifs du jeudi. “L’Aurus 01 est compétitive et le rythme est bon”, a déclaré Roman Rusinov. “A Spa, la victoire était possible assez facilement mais la pluie est arrivée et Mikkel a commis une erreur malgré toutes les précautions prises en piste. Malheureusement, nous sommes repartis de Belgique sans le moindre point. Si nous sommes là, c’est pour gagner mais c’est la même chose pour nos adversaires.”

Le meeting ‘Le Castellet 240’ a de l’importance pour G-Drive car samedi soir, il ne restera plus que deux meetings (Monza, Portimao) à disputer avec entre temps les 24 Heures du Mans. “Le championnat est long et tout peut arriver”, souligne le Russe. “On doit garder le focus sur le travail. Nous allons tout faire ce week-end pour décrocher le meilleur résultat possible avec le retour de Jean-Eric. Il va aussi falloir préparer les 24 Heures du Mans qui vont vite arriver.”

G-Drive Racing reste sur une sixième place aux 24 Heures du Mans. Roman Rusinov tient à rendre une copie parfaite en terre sarthoise malgré le contexte sanitaire actuel : “C’est étrange d’aller au Mans pour une course sans aucun spectateur. Si on regarde les choses d’une façon plus large, c’est positif de pouvoir courir. L’événement est important pour nous tous. Il faudra juste profiter de la course même si les fans devront se contenter de la télévision. La chose la plus importante est de continuer à rouler durant cette période difficile car on en a tous besoin.”

Après Nyck de Vries qui a assuré l’intérim au Paul Ricard puis un équipage à deux avec Rusinov/Jensen à Spa, Jean-Eric Vergne fait son retour dans l’Aurus 01, ce qui n’est pas sans ravir le champion Asian Le Mans Series en titre : “Retrouver Jean-Eric est forcément un vrai plus même si Nyck a parfaitement rempli son rôle. Avec Jean-Eric, nous avons remporté le championnat il y a deux ans en compagnie d’Andrea Pizzitola. ‘JEV’ est très rapide et ses deux titres en Formula E ne sont pas là par hasard. C’est bien d’avoir un pilote de son calibre.”