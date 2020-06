Romain Grosjean sur une Ford GT aux 24H du Mans sur iRacing

Après avoir terminé à une belle troisième place en GTE le week-end dernier lors des 24 Heures du Mans Virtuelles sur une Corvette C7.R, R8G eSports va disputer une nouvelle course virtuelle sur le circuit du Mans en fin de semaine, cette fois sur iRacing et non rFactor 2 comme le week-end dernier.

Romain Grosjean fait partie de l’effectif qui en découdra sur une Ford GT dans la classe GTE. Le pilote Haas F1 a disputé les 24H du Mans 2010, les vraies, sur une Ford GT alignée par Matech Competition. Cette fois, il sera épaulé par Thibaut Cazaubon, Ricardo Ferreira et Alexander Wolters.