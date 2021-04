Rob Leupen (Toyota) : “Les LMP2 ont une chance de gagner”

Disputer une course WEC avec des LMP2 plus rapides que les prototypes de la catégorie reine est difficile à faire comprendre. Le meilleur temps des deux journées de roulage à Spa-Francorchamps est revenu à Nyck de Vries, par ailleurs pilote Toyota Gazoo Racing. Cette fois, le Néerlandais a réalisé son tour sur une LMP2.

« Bien sûr, nous sommes surpris de la vitesse des LMP2 », a déclaré Rob Leupen, directeur de Toyota Gazoo Racing, à Sportscar365. « C’est quelque chose sur lequel nous devrions être un peu en avance, et nous découvrons qu’elles sont plus rapides que nous ici sur un tour. Peut-être que sur un long relais, nous pourrions prendre l’avantage, mais ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions. Nous devons voir ce qui va se passer après le Prologue. C’est une courbe d’apprentissage. A ce jour, nous pensons que nous sommes sur quelque chose d’approximatif sur là où nous devrions être. Je pense que c’est plus sur le côté de l’organisation d’équilibrer la LMP2 et l’Hypercar sur la performance. Je ne pense pas que nous puissions faire grand-chose sur ce sujet.

« Je ne pense pas que nous puissions nous voir quatre ou cinq secondes par tour plus vite d’un jour à l’autre. Même avec la BOP, nous n’y parviendrons pas. C’est quelque chose que, selon moi, l’organisation doit considérer sur ce que nous devons faire. Nous sommes sur un bon rythme pour ce que nous avons appris durant les essais. »

De là à voir une LMP2 l’emporter ce samedi dans les Ardennes belges, il n’y a qu’une marche qui n’est pas très haute. Les équipes LMP2 restent focalisées sur leur propre catégorie sans se préoccuper du général. Plusieurs pilotes roulant en GTE-Pro nous ont confié que dans le secteur 2, les Hypercars ne parvenaient pas à prendre de l’avance sur les GTE.

Si les choses devaient rester en l’état, voire une LMP2 sur la plus haute marche du podium est possible, ce que confirme Rob Leupen : « Sur la base de ce que l’on peut voir, les LMP2 ont une chance de gagner. Si cela est basé sur le rythme pur, alors quelque chose a été mal fait. Si nous ne terminons pas, si c’est un souci de fiabilité ou une erreur d’un pilote, alors ce n’est pas grave si une LMP2 gagne. Mais si c’est la catégorie reine, alors nous devrions être plus rapides. Pas d’un dixième, de deux ou trois, mais au moins trois ou quatre secondes, d’après ce que nous avons vu au cours des deux dernières années. Si nous ne sommes plus rapides que sur une longue course en raison de la gestion des pneus, cela ne peut pas être le cas parce que si nous sommes la catégorie reine du WEC, nous devrions être capables de les devancer sur un tour. Si nous devons les combattre pour la pole, alors c’est que quelque chose n’est pas équilibré. »