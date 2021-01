Roar 24 (essais 3) : Vautier (Cadillac) prend l’avantage

La troisième séance d’essais du Roar Before the Rolex 24 a été dominée par Tristan Vautier au volant de la Cadillac DPi-V.R/Mustang Sampling JDC en 1:35.710. Le coéquipier de Loïc Duval et Sébastien Bourdais a pris le dessus sur la Mazda DPi pilotée par Oliver Jarvis pour 0.289s. Troisième chrono pour Pipo Derani sur la Cadillac/Whelen Engineering Racing.

Dans le camp Acura, AJ Allmendinger a placé l’Acura/Meyer Shank Racing au 5e rang.

Charles Milesi a fait parler la poudre en LMP2. Le jeune pilote français de Racing Team Nederland a placé l’Oreca 07 #29 en haut de la feuille des temps de la catégorie. On trouve ensuite Tristan Nunez (WIN Motorsport) et Nicolas Lapierre (PR1/Mathiasen Motorsports).

Les Ligier JS P320 ont pris l’ascendant en LMP3 avec le meilleur chrono pour CORE autosport devant les deux Ligier de Riley Motorsports.

Nick Tandy s’est offert la séance GTLM sur la Corvette C8.R #4. Les GT américaines ont fait 1-2 dans cette troisième session de roulage.

Daniel Serra s’est rappelé au bon souvenir de la concurrence en GTD. Le Brésilien a décroché le meilleur chrono sur la Ferrari 488 GT3/AF Corse. Laurens Vanthoor (Porsche/Pfaff), Rolf Ineichen (Lamborghini/Grasser) et Maxi Buhk (Mercedes/Alegra) suivent au classement.

Les qualifications débuteront à 21h (heure française)