Road to Le Mans : quatre Ligier JS P320 pour United Autosports

Avec quatre Ligier JS P320 au départ du Road to Le Mans, United Autosports s’affirme comme une sérieuse candidate à la victoire sur le grand circuit des 24 Heures du Mans. Le team anglo-américain est présent sur l’épreuve depuis 2016 avec Martin Brundle et Christian England.

Cette année, John Schauerman et Wayne Boyd seront associés sur une Ligier. Daniel Schneider et Andy Meyrick seront eux aussi au départ. Les deux équipages disputent l’intégralité de la Michelin Le Mans Cup.

Jim McGuire et Duncan Tappy rejoignent le team de Zak Brown et Richard Dean. La dernière Ligier JS P320 sera confiée à Joe Macari et Shaun Lynn, le fils d’Alex Lynn.