RLR MSport de retour en Michelin Le Mans Cup

RLR MSport sera de retour cette année en Michelin Le Mans Cup. L’équipe britannique y engagera une Ligier JSP320 LMP3 pour le duo Tommy Foster / Mike Benham.

Tommy Foster est né et a grandi à Newquay, en Cornouailles. Il a remporté des titres de champion d’Angleterre et de Grande-Bretagne au cours de huit ans de karting. Le jeune homme de 18 ans a également fait de la monoplace remportant une victoire (plus deux podiums et une pole position) lors de sa dernière saison en championnat britannique de Formule 4.

@RLR MSport

Il est donc rejoint par Mike Benham qui a déjà été annoncé avec Malthe Jakobsen et Alex Kapadia sur la Ligier JS P320 de l’équipe en European Le Mans Series (ELMS). Avec la Michelin Le Mans Cup, le pilote aura donc beaucoup de temps de roulage.

RLR MSport débutera le championnat Michelin Le Mans Cup lors de la manche d’ouverture à Barcelone le 17 avril.