Richard Mille reconduit son partenariat avec Mission H24

Communiqué de presse

Les prototypes de compétition à propulsion électrique-hydrogène du programme mis en œuvre par l’Automobile Club de l’Ouest et GreenGT porteront à nouveau cette année les couleurs de la marque horlogère.

Richard Mille consolide son partenariat avec MissionH24 et reconduit son soutien au programme qui prépare l’introduction de la catégorie électrique-hydrogène aux 24 Heures du Mans 2024. La marque horlogère continuera d’apparaître aux côtés de Total, Michelin-Symbio et Plastic Omnium sur les flancs des prototypes de course de l’équipe.

Richard Mille, fondateur éponyme, réaffirme ainsi son engagement visionnaire pour l’innovation ainsi que sa très forte implication dans le sport automobile, notamment concernant la transition énergétique, et particulièrement en Endurance.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest, co-Président de MissionH24 : « En tant qu’acteur de la mobilité durable, l’ACO est ravi de pouvoir compter sur des partenaires prestigieux, fidèles et très attachés à MissionH24. Quelles que soient nos épreuves, nos partenaires s’inscrivent dans la durée et, dans le contexte actuel, nous pouvons nous en réjouir. Notre engagement pour une compétition zéro-émission continue, s’amplifie, et la présence de Richard Mille dans le programme MissionH24 est une très bonne nouvelle ».

Richard Mille, Président et Fondateur de Richard Mille : « Le recours à l’électrique-hydrogène est décisif pour l’avenir de l’automobile et celui du sport automobile. Soutenus par l’ACO toujours attentif aux technologies d’avenir, il nous est apparu naturel de poursuivre l’aventure MissionH24. Plaçant elle-aussi l’innovation au cœur même de sa stratégie, la marque a trouvé dans MissionH24 cette même envie et volonté d’exprimer la recherche de solutions inédites et de toujours dépasser les limites existantes. Le championnat d’endurance est idéal pour éprouver cette nouvelle technologie ».